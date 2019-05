Trump ist für ein Recht auf Abtreibung nach Vergewaltigung

Also doch: US-Präsident Donald Trump hat sich für ein Recht auf Abtreibung nach einer Vergewaltigung ausgesprochen. Das schrieb er am Samstag beim Kurzbotschaftendienst Twitter. Trump bezeichnete sich dort selbst zwar als entschiedenen Abtreibungsgegner, nannte aber mehrere Fälle, in denen er Ausnahmen befürwortet.

Zuletzt hatte der US-Bundesstaat Alabama Schwangerschaftsabbrüche nahezu vollständig verboten. Er sei "klar gegen Abtreibungen", schrieb Trump wenige Tage nach der Entscheidung in Alabama auf Twitter. Als Ausnahmen nannte er Schwangerschaften nach einer Vergewaltigung oder durch Inzest sowie Fälle, in denen das Leben der Mutter gefährdet ist. "Diese Position vertrat auch Ronald Reagan", twitterte Trump mit Verweis auf den früheren republikanischen Präsidenten.