Trump spricht sich für "Atom-Friedensvertrag" mit Iran aus

US-Präsident Donald Trump hat sich für ein neues Nuklearabkommen mit dem Iran ausgesprochen. "Ich will, dass der Iran ein großartiges und erfolgreiches Land ist, aber eines, das keine Atomwaffen haben darf", erklärte Trump am Mittwoch auf seiner Onlineplattform Truth Social. Daher würde er ein verifiziertes "Atom-Friedensabkommen sehr bevorzugen" , unter dem der Iran "friedlich wachsen und gedeihen" könne, fügte der US-Präsident hinzu.

Der Iran deutete ebenfalls Gesprächsbereitschaft an. Am Rande einer Kabinettssitzung in Teheran sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi: "Wenn das Hauptanliegen ist, dass Iran keine Atomwaffen anstrebt, dann ist das erreichbar."