Trump gibt alle Akten zur verschwundenen Flugpionierin Earhart frei

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, dass alle Regierungsakten über die 1937 verschwundene amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart nicht mehr als geheim eingestuft und veröffentlicht werden.

Trump erklärte auf seiner Online-Plattform, das Rätsel um Earharts letzten Flug habe "Millionen fasziniert": "Ich weise meine Regierung an, alle Regierungsunterlagen zu Amelia Earhart, ihrer letzten Reise und allem anderen, was sie betrifft, freizugeben und zu veröffentlichen."

Earhart, die als erste Frau allein den Atlantik überflog, verschwand 1937 zusammen mit ihrem Navigator Fred Noonan bei dem Versuch einer Weltumrundung über dem Pazifischen Ozean. Trotz umfangreicher Suchaktionen wurde nie eine eindeutige Spur des Flugzeugs gefunden.