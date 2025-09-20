Treffen zwischen Selenskij und Trump am Rande der UNO-Generaldebatte

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wird nach eigenen Angaben in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump am Rande der UNO-Generaldebatte in New York treffen. Bei den Gesprächen werde es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen, sagte Selenskij am Samstag zu Journalisten.

Die Ukraine fordert westliche Sicherheitsgarantien im Zuge einer Vereinbarung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die mögliche Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine hatte der russische Präsident Wladimir Putin jedoch in der Vergangenheit als inakzeptabel bezeichnet. Sie wären ein "legitimes" Angriffsziel, drohte Putin.