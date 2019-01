Tränengas-Einsatz bei "Gelbwesten"-Protesten in Paris

Neunter Protest-Samstag

Auch in anderen Städten hatten sich " Gelbwesten" zum neunten Protest-Samstag in Folge versammelt. In Bourges gingen nach Angaben der örtlichen Präfektur bis zum Nachmittag etwa 5.000 Menschen auf die Straße. Ihr Protest lief zunächst überwiegend friedlich ab. In einer Straße habe die Polizei eingegriffen und eine Versammlung aufgelöst, sagte eine Sprecherin der Präfektur. Die Stadt im Zentrum Frankreichs stand unter besonderer Beobachtung der Sicherheitsbehörden, nachdem es dort Online-Aufrufe zu Massenprotesten gegeben hatte.

Seit Mitte November demonstriert die Bewegung gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und gegen eine als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Immer wieder gab es Randale.