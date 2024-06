Tochter von Obama eines Tages Präsidentin? "Wird nie passieren"

Die Töchter des früheren US-Präsidenten Barack Obama werden seiner eigenen Einschätzung nach nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten. "Michelle hat ihnen so früh eingebläut, dass sie verrückt wären, in die Politik zu gehen", sagte der 62-Jährige laut dem Promi-Portal "People" bei einer Spendenveranstaltung in Los Angeles. "Es wird nie passieren." Obama und seine Frau Michelle sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Malia (25) und Natasha (23).