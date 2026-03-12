Tochter malt Anti-Kriegsbild: Russiche Familie erhält Asyl in Frankreich

Ein russischer Vater und seine Tochter, die als Gegner des Ukraine-Krieges verfolgt wurden, sind mit humanitären Visa nach Frankreich ausgereist. Alexej Moskaljow und Maria Moskaljowa seien sicher in Paris eingetroffen, berichteten oppositionelle russische Medien. In dem harten Vorgehen russischer Behörden gegen Kritik am Angriffskrieg hatte der Fall der Familie aus der Region Tula südlich von Moskau besonderes Aufsehen erregt.

Tochter Maria malte als Sechstklässlerin 2022 ein Bild mit der ukrainischen und der russischen Flagge und den Worten "Nein zum Krieg". Die Schuldirektorin rief daraufhin die Polizei. Die Behörden trennten Vater und Tochter. Vater Moskaljow wurde 2023 wegen angeblicher Diskreditierung der Armee zu Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung gelang den beiden Ende 2024 die Ausreise nach Armenien.