Thais dürfen zwar wieder wählen, doch Militär behält Kontrolle

Am kommenden Sonntag dürfen die Thailänder erstmals seit dem Militärputsch von Mai 2014 wieder ein Parlament wählen. Die mehrfach verschobene Wahl bedeutet allerdings nicht, dass die Demokratie in Thailand wieder vollständig hergestellt wird. Das Militär will auch weiterhin die Zügel fest in der Hand halten.

Im August 2016 hatte die Junta in einer umstrittenen Volksabstimmung eine neue Verfassung durchgesetzt. Diese gibt der Armee unter anderem das Recht, sämtliche Mitglieder des Oberhauses zu bestimmen. Außerdem reservierte sie mehrere Sitze im Senat für Militärs.

Bereits am vergangenen Sonntag durfte ein Teil der über 51 Millionen Wahlberechtigten seine Stimme abgeben. Laut Medienberichten lag die Wahlbeteiligung bei rund 75 Prozent.

Das Parlament wird aus 500 gewählten Abgeordneten bestehen und der Senat aus 250 Senatoren, die von dem vom Militär kontrollierten "Nationalen Rat für Frieden und Ordnung" ernannt werden.