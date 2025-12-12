Nach Streit: Parlament in Thailand aufgelöst

Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen freigemacht. Grund ist ein Streit mit der größten Oppositionsfraktion. König Maha Vajiralongkorn hat den entsprechenden Erlass gebilligt, hieß es am Freitag. "Ich gebe die Macht an das Volk zurück", teilte Anutin, der eine Minderheitsregierung anführt, am Donnerstagabend in den sozialen Medien mit.

Die Wahlen müssen nun laut Gesetz innerhalb von 45 bis 60 Tagen stattfinden. Ursprünglich war die Auflösung des Parlaments erst für Ende Jänner geplant gewesen.