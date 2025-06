Thailand macht Grenze zu: Was das für Urlauber aus Österreich heißt

Verzweifelte Einheimische, gestresste Geschäftsleute und gestrandete Touristen: Thailand schloss am Dienstag in sechs Provinzen die Grenzübergänge zum Nachbarland Kambodscha . Das thailändische Militär teilte mit, dass nur Studierende und medizinische Notfälle von der Regelung ausgenommen seien.

Ausnahme aus medizinischen Gründen: Eine schwangere Frau wird am Übergang "Ban Khlong Luek" auf einer Liege über die Grenze gebracht.

Neben Touristen stehen auch Einheimische vor großen Problemen. Lim Intrachit (43) reiste geschäftlich zwischen den beiden Nachbarländern hin und her: "Normalerweise schlafe ich auf der thailändischen Seite und versuche, jede Woche nach Kambodscha zurückzukehren" , sagte die Thailänderin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das ist nun nicht mehr möglich.

Auch (österreichische) Touristen , die über Land von Thailand nach Kambodscha wollten, sind von der Grenzschließung betroffen. Besonders am Checkpoint "Ban Khlong Luek" , dem wichtigsten und meist genutzten Grenzübergang, sitzen Hunderte Menschen fest. Die Grenze sei dicht und werde von Polizisten kontrolliert, berichteten thailändische Medien. Auch der Übergang "Aranyaprathet-Poipet" zu den berühmten Tempelanlagen von "Angkor-Wat" sei nicht mehr passierbar.

Die berühmte Tempelanlage in Angkor-Wat liegt umgeben von kambodschanischem Regenwald

Das Außenministerium Österreich (kurz: BMEIA) empfiehlt, in den betroffenen Grenzgebieten besonders vorsichtig zu sein, und sich besonders über lokale Medien über Änderungen zu informieren. In den Regionen kommt es momentan immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Soldaten beider Länder.

Der Grenzstreit über die rund 800 Kilometer lange Grenze zwischen Thailand und Kambodscha schwillt schon lange. Sein Ursprung liegt in der Kolonialzeit , denn seitdem streiten sich die zwei Länder um den genauen Verlauf der Grenze.

Thailands Regierungskrise

Der Konflikt führte bereits zu einer schweren Regierungskrise in Thailand. Auslöser war eine geleakte Audioaufnahme eines Telefonats zwischen der 38-jährigen thailändischen Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra und dem heutigen kambodschanischen Senatspräsidenten Hun Sen (72).

Shinawatra sprach den Senatspräsidenten darin mit "Onkel" an und bezeichnete einen hochrangigen Militär in der Grenzregion als ihren "Gegner". Zusätzlich erklärte sie, dass sie bereit sei, alles zu tun, was Hun Sen für nötig hielte, um die eigene Position zu sichern. Das sorgte für großen Aufruhr. Trotz einer Entschuldigung Shinawatras verließ die zweitgrößte Koalitionspartei "Bhumjaithai" daraufhin das Regierungsbündnis.

Seitdem gibt es im Land immer wieder Demonstrationen gegen die Regierung. Die Menschen fordern die Ministerpräsidentin auf, zurückzutreten. Auch die Stimmen nach Neuwahlen werden lauter. Die Zeitung "Bangkok Post" berichtete, dass in der Tourismusbranche die Angst vor einem neuen Militärputsch wachse. Seit 1932 gab es in Thailand etwa ein Dutzend Staatsstreiche.