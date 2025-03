Unter Drogen gesetzt und vom eigenen Vater vergewaltigt?

Doch Caroline Darian, die Tochter, kämpft weiter. Gerade hat sie Klage gegen ihren Vater eingereicht, den sie verdächtigt, auch sie sexuell missbraucht zu haben, nachdem er ihr Schlafmittel verabreichte. Denn von ihr wurden Fotos auf dem Computer von Dominique Pelicot gefunden, die sie in einer für sie ungewöhnlichen Schlafposition, nackt oder in fremder Unterwäsche , zeigen.

Der Titel spielt auf den Gedächtnisverlust der Opfer von „chemischer Unterwerfung“ an, also der Beigabe von Medikamenten, um sie wehrlos zu machen – auf Deutsch ist meist von K.O.-Tropfen die Rede. Mit ihrem Verein „Schläfere mich nicht ein“ („M’endors pas“) setzt sie sich für mehr Bewusstsein für dieses weit verbreitete Problem ein. Ihr erstes Buch „Und ich werde dich nie wieder Papa nennen“ ist inzwischen in 19 Sprachen erschienen, auch auf Deutsch.

Das zweite, so sagte sie nun in einer Fernsehsendung, sei für sie noch wichtiger. „Ich repräsentiere 95 oder gar 99 Prozent der Opfer , die sich unsichtbar fühlen, weil sie nicht wie meine Mutter vor Gericht alle Beweise auf dem Tisch liegen haben, um als Opfer anerkannt zu werden.“ Diese Anerkennung sei aber wichtig für den psychischen Wiederaufbau. Von Gisèle Pelicots Vergewaltigungen gab es 20.000 Videos und Fotos , die als schaurige Beweise dienten.

Es ist ein unerbittlicher Blick auf die 72-Jährige, die durch ihre aufrechte Haltung, ihren Mut, einen öffentlichen Prozess zu fordern, und ihren Kampf im Namen aller Opfer sexueller Gewalt eine weltweit verehrte Ikone wurde. In mehreren französischen Städten gibt es Fresken von der zierlichen Seniorin mit dem rötlichen Pagenkopf. Das US-amerikanische „Time Magazine“ kürte sie zur „Frau des Jahres“, Frankreichs größte Verlage rissen sich um das Recht auf ihre Autobiografie.

Frau ermordet?

Noch immer erhält sie Pakete, Briefe und etliche Einladungen: vom französischen Senat, der UNO, dem EU-Parlament. Doch Gisèle Pelicot schlug sie aus, versicherte Stéphane Babonneau, einer ihrer beiden Anwälte. „All das berührt sie sehr, aber sie will nichts tun, was die Jury des Schwurgerichts beeinflussen könnte.“ Da zehn der 51 Verurteilten in Berufung gingen, findet im Herbst in Nîmes ein weiterer Prozess statt.

Caroline Darian hat sich derweil von den Anwälten, die auch sie vertraten, getrennt. Ihre neue Rechtsvertreterin ist Florence Rault, die auch die Familie von Sophie Narme vertritt, einer angehenden Immobilienmaklerin, die 1991 in Paris vergewaltigt und ermordet wurde, sowie einer zweiten jungen Frau, die 1999 einem Angriff mit exakt derselben Vorgehensweise entging. An deren Schuh wurde die DNA von Dominique Pelicot gefunden. Inzwischen hat er seinen Vergewaltigungsversuch gestanden, nicht aber den Mord an Sophie Narme. Die Ermittlungen laufen noch.