Nichts Verdächtiges in deutscher Kanzleramtspost

Die Polizei hat die Sperrung des deutschen Bundeskanzleramtes nach dem Fund einer verdächtigen Postsendung am Mittwoch in der Früh wieder aufgehoben. "Die Experten haben nichts Verdächtiges gefunden", sagte eine Sprecher der Bundespolizei in Berlin.

Es seien fünf Sendungen geöffnet worden. In der Früh hatte die Polizei Teile des Bundeskanzleramtes in Deutschland nach dem Fund der verdächtigen Gegenstände abgesperrt. Die reguläre Sitzung des Bundeskabinetts war von den Maßnahmen nicht betroffen.