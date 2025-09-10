Österreich scheitert mit Klage: Atomkraft gilt weiter als "ökologisch"

Drei Jahre ist es her, dass die EU ihre umstrittene Taxonomie verabschiedet hat: Das Regelwerk ist eine Art Gütesiegel für nachhaltige Finanzprodukte, ein Klassifizierungssystem, das soll Unternehmen und Bürgern hilft, klimafreundliche Projekte zu identifizieren und dort Geld zu investieren. Dabei hatte sie Kommission festgelegt, dass auch Kernenergie und fossiles Gas als wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel eingestuft werden können - Atomkraft ist in puncto Emissionen deutlich unproblematischer als Öl und Kohle, hieß es, und Gas sei eine Übergangstechnologie.

Österreich hat das von Beginn an kritisiert, ebenso wie Umweltverbände; es wurde Klage beim Gericht der EU eingereicht: Die damalige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen warf der EU "Greenwashing" vor.

Gericht gibt Kommission recht

Jetzt wurde die allerdings abgewiesen. "Die Kommission ist zutreffend davon ausgegangen, dass einige Wirtschaftstätigkeiten im Bereich der Kernenergie und von fossilem Gas unter bestimmten Voraussetzungen wesentlich zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen können", heißt es in der Urteilsbegründung des Gerichts der Europäischen Union. "Das Gericht sieht in der Einbeziehung von Kernenergie und fossilem Gas in die Regelung für nachhaltige Investitionen durch die Kommission keine Überschreitung der ihr vom Unionsgesetzgeber wirksam übertragenen Befugnisse."

Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, Österreich könnte ein Rechtsmittel an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einlegen. Noch steht eine Stellungnahme des Klimaministeriums aber aus.