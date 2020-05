Taliban-Kommandant von USA "gekidnappt"

Laut der US-Zeitung Washington Post war Mehsud im Osten des Landes in den Händen des afghanischen Geheimdiensts, der ihn als Mittelsmann bei den stockenden Friedensgesprächen zwischen der Zentralregierung in Kabul und den afghanischen Taliban gewinnen wollte. Die USA hätten sich danach jedoch selbst den Zugriff auf Mehsud gesichert.

"Die Amerikaner haben ihn mit Gewalt an sich gerissen und nach Bagram gebracht", sagte ein Sprecher des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai der Zeitung. Bagram ist ein Luftwaffenstützpunkt mit angeschlossenem Gefangenenlager, in dem die Vereinigten Staaten mehr als 60 ausländische Kämpfer festhalten. Karzais Sprecher betonte, dass das Treffen Mehsuds mit den nationalen Sicherheitskräften über Monate angebahnt worden sei.

Das US-Außenministerium erklärte lediglich, dass sich die pakistanischen Taliban zum versuchten Bombenanschlag auf den New Yorker Times Square im Jahr 2010 bekannt und weitere Angriffe in den USA angedroht hätten. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete TTP hatte sich auch zu dem Anschlag auf die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai bekannt, die am Donnerstag mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des Europaparlaments ausgezeichnet wurde.

Die Gefangennahme Mehsuds wurde während eines unangekündigten Besuchs von US-Außenminister John Kerry in Kabul bekannt. Dort traf er am Freitag den afghanischen Präsidenten Hamid Karzai zu Gesprächen über die Sicherheitsstrategie nach dem Abzug der internationalen Kampftruppen vom Hindukusch Ende 2014. Ob Karzai dabei auch die Festnahme Mehsuds ansprach, die ihn Berichten zufolge erzürnt haben soll, wurde nicht bekannt.