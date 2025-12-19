Auch der mutmaßliche Täter sei tot, teilte ein Vertreter der Feuerwehr in Taipeh mit. Bürgermeister Chiang Wan-an sagte, der Verdächtige sei nach den Angriffen offenbar von einem Gebäude in den Tod gesprungen, um seiner Festnahme zu entgehen. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar. Taiwans Regierungschef Cho Jung-tai sprach von einer "vorsätzlichen Tat".

Taipeh: Menschen in U-Bahn-Station mit Messer attackiert Der maskierte Täter hatte demnach in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof von Taipeh und im U-Bahnhof Zhongshan mit einer Stichwaffe auf Menschen eingestochen und zudem "fünf oder sechs Brand- oder Rauchbomben" geworfen. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es neben den drei Todesopfern auch fünf Verletzte. Nach Angaben von Regierungschef Cho erlitten die meisten Opfer Stichverletzungen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt. Drei Menschen erlitten seinen Angaben zufolge einen Herzinfarkt. Unter den Toten ist nach Angaben des Bürgermeisters auch ein Mann, der in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof versucht hatte, den Angreifer zu stoppen. "Leider wurde er angegriffen und ist gestorben", sagte Chiang.