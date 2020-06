Syrien: Zivilisten verlassen Homs

Zum Beginn der Olympischen Spiele in Sotschi haben indes Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Show von Russlands Präsident Wladimir Putin mehr Einsatz für einen Frieden in Syrien gefordert. "Geben Sie der Welt eine wahre Olympiaeröffnung: Öffnen Sie Syrien für humanitäre Hilfe", heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Aufruf, der von 47 Prominenten unterzeichnet wurde. " Präsident Putin kann der Welt zeigen, dass die ehrgeizigsten Spiele der Geschichte dafür genutzt werden, ein politisches Erbe zu hinterlassen, auf dass das ganze russische Volk stolz sein kann", heißt es in dem Aufruf. Russland solle Druck machen, damit die Bürgerkriegsparteien die Gewalt beenden, Hilfsorganisationen passieren lassen und Zivilisten schonen. " Russland kann das nicht allein." Putin habe aber gezeigt, dass er zu erfolgreichen Verhandlungen in der Lage ist und erheblichen Einfluss in Syrien hat.

Zu den Unterzeichnen gehören unter anderen die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, der Musiker Peter Gabriel, die Unternehmer Richard Branson und George Soros sowie der Erzbischof von Kapstadt, Thabo Makgoba, und sein Vorgänger, Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu.