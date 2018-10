Syrien: Türkei bestätigt Abzug schwerer Waffen aus Idlib

Die Rebellengruppen in Syrien haben alle schweren Waffen von der Front in der Provinz Idlib abgezogen, berichtet die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Der Abzug der Waffen war Voraussetzung für die Einrichtung einer demilitarisierten Pufferzone in der von syrischen Regierungstruppen belagerten Provinz. Leichte und mittelschwere Waffen blieben vor Ort.

Die Türkei, die in dem Bürgerkrieg einige als moderat geltende Rebellengruppen in Syrien unterstützt, und Russland, das an der Seite der Regierungstruppen kämpft, hatten sich im vergangenen Monat auf die Errichtung einer Pufferzone geeinigt. Damit soll eine Großoffensive der syrischen Armee mit verheerenden Folgen für die rund drei Millionen Zivilisten in dem Gebiet an der Grenze zur Türkei verhindert werden. Die Türkei befürchtet zudem eine neue Fluchtwelle.