Syrien: Tödlicher Anschlag auf Konvoi mit US-Truppen

Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Konvoi der US-Truppen und ihrer kurdisch-arabischen Verbündeten in Syrien sind am Montag fünf Menschen getötet worden. Der Attentäter riss in der Provinz Hasaka fünf Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in den Tod. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Auch zwei US-Soldaten seien bei der Explosion der Autobombe verletzt worden. Die US-geführte Koalition gegen die Dschihadistenmiliz " Islamischer Staat" (IS) war zunächst nicht für eine Bestätigung erreichbar. Die Beobachtungsstelle erklärte, der Attentäter habe auf der Straße zwischen Hasaka und Shadadi sein Auto in den Konvoi zugesteuert.

Unterdessen will Israel eine "Aggression" des Iran in Syrien nach Worten von Regierungschef Benjamin Netanyahu nicht zulassen. Die israelische Luftwaffe habe iranischen Zielen in Syrien einen "schweren Schlag" versetzt, nachdem der Iran von dort aus eine Rakete auf Israel abgefeuert habe, sagte Netanyahu am Montag bei der Eröffnungsfeier eines neuen Flughafens im Süden Israels.