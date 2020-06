Syrien: Mehr als 100 Tote bei Massaker

Die Stadt Al-Hula liegt nur wenige Kilometer von der Rebellenhochburg Homs entfernt. In Homs sind Beobachter der UNO Stationiert – in Al-Hula waren sie am Freitag nicht. Und sie kamen auch nicht, als die ersten Berichte über schwere Kämpfe aus Al-Hula drangen. Erst am Samstag kamen sie in die Stadt.

Da war alles bereits vorbei. Und die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London zog Bilanz über das, was am Freitag geschehen war in Al-Hula – nicht, ohne schwere Kritik an der UN-Beobachtermission zu üben. Über 100 Tote soll es in der kleinen Stadt gegeben haben – ausschließlich Zivilisten und die hälfte davon Kinder. Zuerst sei die Stadt mit schwerer Artillerie beschossen worden. Danach seien im Feuerschutz Regierungstreue Milizen von Haus zu Haus gezogen und hätten ganze Familien abgeschlachtet. Am Samstag war von einer Massenflucht Überlebender ins Landesinnere die Rede.

Der UNO warf der Chef der Londoner Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahmen, Untätigkeit vor. Die Angriffe der Armee auf Al-Hula hätten seit Freitag-Mittag angehalten, ohne, dass die Beobachter reagiert hätten. Der syrische Nationalrat, das politische Sprachrohr der Opposition, forderte angesichts des Massakers die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates, um die Verantwortlichkeiten der UNO festzulegen.