Syrien-Konflikt greift auf Libanon über

Aus Syrien dringen indessen immer gräulichere Verbrechen nach draußen: In der umkämpften Stadt Aleppo starben gestern Früh zwei Dutzend Menschen, während sie in einer Schlange um Brot anstanden. Granaten der Regierungstruppen gingen auf die Wartenden nieder. Die Rebellen wiederum wollen gestern nach eigenen Angaben bei den Kämpfen um Aleppo mindestens 35 Regierungssoldaten getötet haben.

Zeichen des Einlenken gibt es vonseiten der syrischen Führung in Damaskus nach wie vor nicht. Auch die jüngste Abstraktion der islamischen Länder gegen Syrien nahm man in Damaskus ungerührt zur Kenntnis. Mit großer Mehrheit hatten die islamischen Länder beschlossen, die Mitgliedschaft Syriens in der Organisation der Islamischen Kooperation ( OIC) auszusetzen. Der mit Syrien eng verbündete Iran, aber auch Algerien, hatten sich strikt gegen dieses Maßnahme ausgesprochen. Die Gewalt in Syrien, so fordert es das OIC, müsse "unverzüglich" aufhören.