Syrien: Asma al-Assad ist an Brustkrebs erkrankt

Asma al-Assad wurde 1975 als Tochter des sunnitischen Arztes Fawaz Akhras aus Homs in London geboren und verbrachte die ersten 25 Jahre ihres Lebens in Großbritannien. Sie besuchte die Mädchenschule Queen's College und studierte anschließend Informatik am Londoner King's College. Nach ihrem Abschluss arbeitete Asma in der britischen Hauptstadt als Finanzanalystin für die Deutsche Bank und als Investmentbankerin für J. P. Morgan. In Großbritannien lernte sie auch Assad kennen, der in den 1990er-Jahren in London Augenheilkunde studierte.