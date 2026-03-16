Ausland

Susie Wiles: Trump gibt Krebserkrankung seiner Stabschefin bekannt

Stabschefin Susie Wiles wurde laut Präsident Trump mit Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert. Wiles werde ihre Arbeit im Weißen Haus fortsetzen.
16.03.2026, 18:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kennedy Center Board Meeting at White House

Die Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wiles, ist nach Angaben von Präsident Donald Trump an Brustkrebs erkrankt. "Leider wurde bei ihr Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert, und sie hat beschlossen, sich dieser Herausforderung UMGEHEND zu stellen", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Wiles werde während ihrer Behandlungszeit "praktisch die ganze Zeit" im Weißen Haus sein und ihre Arbeit fortsetzen.

Geheimwaffe Susie Wiles: Eine Frau, auf die Trump hört

"Susie ist als eine meiner engsten und wichtigsten Beraterinnen eine starke Persönlichkeit und zutiefst dem Dienst am amerikanischen Volk verpflichtet", so Trump weiter. Dass sie ihre Arbeit trotz Krankheit fortsetze, zeige, was sie für eine starke Persönlichkeit habe.

Krebs Donald Trump Brustkrebs Vereinigte Staaten
Agenturen, pres  | 

Kommentare