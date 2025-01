Polit-Chaos in Südkorea: Wütende Demonstranten stürmen Gericht

Wütende Demonstranten in Südkorea haben das Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul gestürmt. Das Gericht hatte einen Haftbefehl gegen den suspendierten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-Yeol bestätigt und damit seine Untersuchungshaft auf 20 Tage verlängert. Gegen Yoon wird wegen des Verdachts des versuchten Aufstands ermittelt.

Kurz nach der Bekanntgabe der Gerichtsentscheidung am Sonntag gegen 3 Uhr morgens stürmten Yoons Anhänger das Gerichtsgebäude und überwältigten die Bereitschaftspolizei am Haupteingang. Videoaufnahmen zeigten, wie Demonstranten Feuerlöscher gegen Beamte einsetzten und Möbel und Computer zerstörten. Laut Berichten lokaler Medien nahm die Polizei 46 Demonstranten fest und stellte einige Stunden später die Ordnung wieder her.

Yoons Verteidiger halten Ermittlungen für rechtswidrig

Das Gericht begründete seine Entscheidung für den Haftbefehl laut Yonhap mit dem Risiko, dass ansonsten Beweise vernichtet werden könnten. In der Zeit, in der Yoon in Haft sitzt, können die Ermittler den Fall an die Strafverfolgung zur Anklageerhebung übergeben.