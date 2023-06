Sudan erklärt UNO-Sondergesandten zur unerwünschten Person

Die Regierung des Sudan hat den UNO-Sondergesandten Volker Perthes zur unerwünschten Person erklärt. "Die Regierung der Republik Sudan hat den Generalsekretär der Vereinten Nationen darüber informiert, dass sie Herrn Volker Perthes ab heute zur persona non grata erklärt hat", teilte das Außenministerium in Khartum am Donnerstag mit.

