Spanien evakuiert 44 Kinder und Angehörige aus Gazastreifen

Angesichts der Not im Gazastreifen hat Spanien in den vergangenen Monaten 44 verletzte oder kranke Kinder aus dem Palästinensergebiet evakuiert. Zudem seien enge Familienmitglieder - rund hundert Menschen - mit nach Spanien geholt worden, teilte die Regierung am Dienstag mit.

Die Kinder würden in verschiedenen Krankenhäusern des Landes behandelt, sie und ihre Angehörigen könnten Asyl in Spanien beantragen.