Der NSA-Skandal: Ein Erdbeben ohne Folgen

Das bleibende Spuren ausgeblieben sind, ist besonders für Edward Snowden bitter. Schließlich zeigte er sich in mehreren Interviews besorgt, ob sein Handeln überhaupt etwas bewirken könne. Das sich gar nichts ändert, sei seine größte Angst. Er selbst hat bekanntlich seine Bewegungsfreiheit eingebüßt: Immer noch steckt er in Moskau fest, wo Ende Juli sein Bleiberecht ausläuft. Eine Rückkehr in seine Heimat ist unwahrscheinlich. Ein Großteil der US-Bürger lehnt seine Motive ab und will Snowden vor ein Strafgericht stellen.

Doch selbst wenn die großen Reformen bisher ausblieben, Snowden hat die unterschätzte Macht der Geheimdienste aufgedeckt und damit eine Debatte in Politik und Zivilbevölkerung ausgelöst. Viele zeigen sich solidarisch mit dem Whistleblower, bezeichnen ihn sogar als Helden. Zumindest im öffentlichen Bewusstsein hat sich also etwas bewegt – wenn auch das große Erdbeben ein Jahr danach größtenteils vergessen scheint.