Tausende demonstrieren in der Slowakei gegen Premier Fico

Tausende Menschen haben am Freitagabend in mehreren Städten der Slowakei gegen die Regierung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico demonstriert. "Die Situation ist kritisch!", warnten Tribünenredner in Bratislava.

In der zweitgrößten Stadt Košice wurde Verteidigungsminister Robert Kaliňák "Kapitulation" vor Russland vorgeworfen. In Sprechchören wurde der Rücktritt der Regierung gefordert.