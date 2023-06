Sizilianischer Politiker geht viral: "I am a drink" anstatt "I have a dream"

Der umstrittene italienische Politiker sagte in seiner Rede: "Martin Luther King hielt vor mehr als 60 Jahren eine unvergessliche Rede: 'I am a drink' (Ich bin ein Getränk)."

Das berühmte Zitat in Martin Luther Kings Rede lautete allerdings "I have a dream" (Ich habe einen Traum).

Das Video verbreitete sich in Windeseile in italienischen Medien und vor allem in sozialen Netzwerken. "Verurteilt mich nicht für diesen Lapsus", sagte er später in einem Interview mit der sizilianischen Zeitung Giornale di Sicilia.