Rechtsparteien haben sich offenbar gefunden

Politisch gelten Paksas und seine Mitstreiter sowohl in Vilnius als auch in Brüssel und Straßburg als hochgradig unberechenbar. Paksas gilt als Befürworter der Todesstrafe für Schwerverbrecher. In Litauen vertritt die TT die am meisten euroskeptischen Positionen, auch wenn sie im Vergleich zu Parteien in anderen europäischen Ländern vergleichsweise EU-freundlich eingestellt ist.

Vergangenes Jahr sondierte die Partei ein Zusammengehen mit der ebenfalls populistischen Arbeitspartei des umstrittenen russischstämmigen Geschäftsmanns Viktor Uspakich. Wäre der Coup gelungen, hätten die beiden Populisten die stärkste einzelne politische Kraft im Parlament in Vilnius (Seimas) gebildet.

Im EU-Parlament ist die TT bisher Teil der Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie (EFD). Jedoch erwiesen sich die beiden bisherigen EU-Abgeordneten der Partei als äußerst unberechenbar. Nur bei 46,8 Prozent der Abstimmungen stimmten sie mit ihrer Fraktion, was sie zum illoyalsten Mitglied der Parteinfamilie machte.