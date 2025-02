Kibbuz in Israel: Frauenleiche ist die von Shiri Bibas

Bei der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen übergebenen Frauenleiche handelt es sich nach israelischen Angaben um die der verschleppten Geisel Shiri Bibas . Das bestätigte der Kibbuz Nir Oz Samstagfrüh. Die sterblichen Überreste der Frau hätten zusammen mit denen ihrer beiden Söhne eigentlich bereits am Donnerstag nach Israel zurückkehren sollen. In dem Sarg, den die Hamas dem Rote Kreuz übergeben hatte, befand sich jedoch die Leiche einer anderen, unbekannten Frau.

Die Vertauschung - ob wissentlich oder versehentlich - löste in Israel große Empörung aus. Die Terrororganisation räumte später einen möglichen Irrtum ein und übergab dem Roten Kreuz am Freitag eine weitere Leiche. Jetzt teilte der Kibbuz laut einer Sprecherin "mit tiefem Schmerz mit, dass sie in der Geiselhaft in Gaza ermordet wurde". Die sterblichen Überreste der Frau, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit hatte, war in einem forensischen Institut in Tel Aviv untersucht worden.