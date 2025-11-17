Bangladesch

Diese Ex-Regierungschefin wurde jetzt zum Tode verurteilt

Sheikh Hasina mit Brille und Kopftuch gestikuliert vor Mikrofonen.
Hasina, die Bangladesch 15 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte, war nach Protesten nach Indien geflohen und lebt seitdem dort im Exil.
17.11.25, 10:17
Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. 

Ein Gericht in Dhaka sprach die 78-Jährige am Montag wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Massenproteste im vergangenen Jahr schuldig. 

Hasina, die Bangladesch 15 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte, war nach den Protesten nach Indien geflohen und lebt seitdem dort im Exil.

