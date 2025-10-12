Machtwechsel auf den Seychellen: Herminie gewinnt Präsidentenwahl

Auf den Seychellen hat der frühere Parlamentspräsident Patrick Herminie die Stichwahl um das Präsidentenamt gegen den Amtsinhaber Wavel Ramkalawan gewonnen.

Herminie erhielt 52,7 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Sonntag mitteilte. Mit seinem Sieg sichert sich seine Partei United Seychelles wieder die volle Kontrolle über die Regierung des Inselstaates. Sie hatte bei der Parlamentswahl im September die Mehrheit zurückerobert, die sie 2015 verloren hatte.