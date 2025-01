Zu viele TikToker: Carrie Bradshaws New Yorker Stufen gesperrt

Die Stufen befinden sich vor 66 Perry Street im West Village, das 1866 erbaut wurde. Berühmt wurden sie in der HBO-Serie „Sex and the City“, wo sie als Außensetting für Carrie Bradshaws Wohnung diente. „Sex and the City“ wurde von Juni 1998 bis Februar 2004 auf HBO ausgestrahlt, behielt jedoch dank zweier nachfolgender Filme und der 2021 veröffentlichten Spin-off-Serie „And Just Like That …“ seine kulturelle Bedeutung.

Die parallele Verbreitung von Social Media, insbesondere Instagram, hat die ikonische Haustreppe zu einem beliebten Ziel für unzählige Fan-Fotos und -Videos gemacht: