Kurz sieht in Vucic Garant für Stabilität

Vucic bedankte sich bei den Österreichern und ausdrücklich auch bei den KURIER-Lesern, die nach der Flutkatastrophe so schnell geholfen haben. Und er zeigt der Delegation mit Caritas-Präsident Michael Landau, Rot-Kreuz-Präsident Gerald Schöpfer und Raiffeisen-Obmann Erwin Hameseder ein dickes Buch, wo jede Geldzuwendung an betroffene Familien dokumentiert ist. Wer denn den Serben nach der Katastrophe am stärksten geholfen habe, fragt ein Journalist Vucic bei der gemeinsamen Pressekonferenz, war das Russland? "Nein", meint Vucic, "das waren die Arabischen Emirate, und dann kommen schon die Österreicher, nochmals vielen Dank." Nach seinem Treffen mit Vucic war eine Unterredung mit Kurz’ Amtskollegen Ivica Dacic geplant. Der hatte am selben Tag in einem Zeitungsinterview mit dem Vorschlag aufhorchen lassen, den Kosovo teilen zu wollen. Später wollte Kurz die westserbische Stadt Sabac besuchen, wo mit österreichischen Geldern Projekte durchgeführt werden.

Belgrad ist die zweite Hauptstadt nach Ankara, in der jetzt eine Integrationsbeauftragte an der Botschaft tätig wurde. Belma Cokovic war 1990 als Kind mit ihrer Familie aus Montenegro ausgewandert, kam nach Traiskirchen, wuchs in der Steiermark auf und war zuletzt als Sprachlehrerin in Graz tätig. Jetzt wird sie sich um Zuwanderer aus Serbien kümmern.Integration muss so früh wie möglich beginnen, so Kurz. Auf den Krieg in Syrien angesprochen sagt Kurz: "Die Militärintervention um Menschenleben zu retten, ist notwendig, Österreich hat sich entscheiden, Teil der Koalition gegen den IS Terror zu sein. Wenn wir zusehen, gibt es einen Genozid."