Seltsame Begrüßung: Juncker zerstrubbelt EU-Mitarbeiterin die Haare

Immer wieder sorgt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit seinen eigenwilligen Begrüßungen für Verwunderung und oftmals Kopfschütteln. So auch beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Beim Eintreffen der Regierungschefs stieg der EU-Boss aus dem Auto und zerwuschelte anshcließend einer blonden EU-Mitarbeiterin ihre Frisur. Die Frau nahm die haarige Angelegenheit vor laufender Kamera gelassen hin.