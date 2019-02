Selbstmordanschlag in Mogadischu: Laut Polizei 25 Tote

Bei einer schweren Explosion in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter sei an dem Angriff beteiligt gewesen, sagte ein Polizeioffizier am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich, wie die auf jihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group berichtete.