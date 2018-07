Selbstmordanschlag bei Präsidenten-Besuch: 18 Tote in Afghanistan

Bei einem Selbstmordanschlag in der Hauptstadt der afghanischen Provinz Nangarhar sind während eines Besuchs von Afghanistans Präsident Ashraf Ghani mindestens 18 Menschen getötet worden, darunter mehrere Mitglieder der kleinen Minderheit der Sikhs. Zudem griffen in der Provinz Unbekannte eine Schule an und enthaupteten drei Wachleute.

Zudem wurden etwa 20 Menschen verletzt, sagte der Chef der Gesundheitsbehörde der Provinz am Sonntag. Wer den Anschlag verübt hat, war zunächst unklar. In Nangarhar sind die radikalislamischen Taliban aktiv, die Provinz ist aber auch die Hauptbasis der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan. Ein Mitglied der Sikh-Gemeinschaft sagte, in Jalalabad lebten etwa 30 Sikh-Familien, landesweit seien es höchstens 140.