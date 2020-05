Selbst die Linke setzt langsam auf Neuwahlen

Die Hoffnung, dass in Italien der „leer stehende Thron“ (La Repubblica) bald besetzt wird, schwindet täglich. Verzweifelt wird in Rom nach einer neuen Regierung gesucht. Nachdem der Chef der Demokratischen Partei ( PD), Pier Luigi Bersani, keine regierungsfähige Mehrheit auf die Beine stellen konnte, hat sich nun der Florentiner Bürgermeister Matteo Renzi offensiv ins Spiel gebracht. „Entweder man findet ein Abkommen mit Berlusconi, oder man wählt. Man kann keine weitere Zeit verlieren. Man könnte im Juli wählen“, sagte Bersanis Rivale aus der eigenen Partei, den viele als Hoffnungsträger der Linken sehen. Er sei bereit, als Premierkandidat in den Wahlkampf zu ziehen.

Die PD könne ebenfalls Kürzungen von Politikerausgaben in Angriff nehmen und müsse sich nicht länger von der 5-Sterne-Protestbewegung (M5S) des Komikers Beppe Grillo demütigen lassen, so Renzi, dessen Ehrgeiz nicht allen in der PD gefällt.