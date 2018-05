Schwere Krawalle am Rande von Mai-Demonstration in Paris

Am Rande der Mai-Demonstration in Paris hat es am Dienstag schwere Krawalle gegeben. Mehr als tausend Vermummte lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Die Demonstranten griffen die Beamten im Osten der französischen Hauptstadt mit Wurfgeschoßen an, zertrümmerten Autos und Fensterscheiben und zündeten Fahrzeuge an. Einige plünderten eine McDonald's-Filiale.

Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern. Die Polizei gab die Zahl der Vermummten mit rund 1200 an. Innenminister Gerard Collomb verurteilte "mit Nachdruck" die "Gewalt und Sachbeschädigungen" am Rande der Demonstration zum Tag der Arbeit. "Alles wird getan, um diese schweren Störungen der öffentlichen Ordnung zu beenden und die Urheber dieser unerhörten Taten aufzugreifen", versprach Collomb.