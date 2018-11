Schwere Explosionen erschütterten Zentrum von Mogadischu

Das Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist am Freitag von drei schweren Explosionen erschüttert worden. Wie ein AFP-Reporter berichtete, stiegen über der Stadt Rauchsäulen auf, während in den Straßen heftiges Gewehrfeuer zu hören war. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Autobomben in der Nähe zweier Hotels und des Hauptquartiers der Polizei gezündet.

Augenzeugen sprachen davon, dass zwei Hotels oder eine Sicherheitsbehörde Ziel des Anschlags gewesen sein könnten. Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe der als "Kilometer vier" bekannten Kreuzung beim schwer bewachten Flughafen von Mogadischu. Es gab zunächst keine Informationen zu möglichen Opfern.

In der Stadt kommt es immer wieder zu Anschlägen, zu denen sich meistens die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab bekennt. Die Gruppe kämpft in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft und will dort eine radikalislamistische Herrschaftsform etablieren.