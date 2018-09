Schwedendemokraten: Leberblümchen und Walhalla

Kurz vor der Wahl heute, Sonntag, wurde es noch einmal krachend laut um Jimmie Akesson, den Chef der Schwedendemokraten – im Fernsehen erklärte er, warum viele Einwanderer keine Jobs bekämen. „Das sind keine Schweden, sie passen nicht nach Schweden“. Seine Kontrahentin Annie Lööf, Parteivorsitzenden der liberalen Partei „Zentrum“, haute darauf vor Wut auf den Tisch. Der öffentlich-rechtliche Sender SVT distanzierte sich von Akessons Aussage. Der 39-jährige und seine SD wollen darauf den Sender wegen Parteilichkeit boykottieren.

Ein klassischer Konflikt – und eine der vielen Rollen des erfolgreichen Politikers – der unbeirrbare Anwalt der Schweden gegen das Establishment, das die wahren Probleme verdrängt. Und diese Rolle ist ein wichtiges Element seines Erfolgs. Bis zu 25 Prozent werden den Schwedendemokraten in den Umfragen prophezeit, mit denen niemand koalieren will; die einwanderungsskeptische Partei kann so die meisten Stimmen bekommen. Dem passionierten Klavier- und Golfspieler Akesson, der seit 2006 der Partei vorsteht, gelang es die anfangs rechtsextreme Bewegung auf bürgerlich zu trimmen. So wurde die Fackel als Parteizeichen entsorgt und das Leberblümchen in den Landesfarben als Logo eingeführt.

Im Jahr 2010 folgte dann der Einzug ins Parlament, 2014 erreichten die von anderen Parteien Verfemten 12,9 Prozent der Wähler. Durch das permanente politische Engagement konnte Akesson sein Studium der Politik und Volkswirtschaft in Lund bislang nicht abschließen. Da seine politischen Gegner die Partei aufgrund ihrer Vergangenheit schnitten, mieden sie auch das Thema Probleme um Migration und Integration – bis es nach der Flüchtlingskrise 2015 auf die Agenda kam.