Schweden: Ein Land kippt nach rechts

Göteborg, das seit den 90er-Jahren eine selbstbewusste Salafisten-Szene beherbergt, hat ein großes Extremismusproblem. Von den 300 IS-Kämpfern, die nach Schweden zurückkehrten, leben 130 hier. Die Polizei hat sie mit Hilfe des Inlandsgeheimdienstes ausfindig gemacht und verhört. „Anders als etwa in Großbritannien lässt es die schwedische Rechtslage nicht zu, die Rückkehrer direkt beim Grenzübertritt aufzugreifen“, sagt Zan Jankovski. Er arbeitet als Koordinator gegen gewaltbereitenden Extremismus. Die Stadt leistet Aufklärungsarbeit und bietet Aussteigerprogramme an. Er beobachtet keine gute Entwicklung: „Es gibt einen großen Kreis von Personen in Göteborg, die sich radikalisiert haben.“

Auch die soziale Misere in Biskopsgarden ist nicht rasch zu beheben. Bei 17 Prozent liegt die Arbeitslosigkeit laut Statistik – inoffiziell bei 40 Prozent. Neue Schulen, neue Wohngebäude würden gebraucht, die Immobilienpreise stiegen.

Von der Unzufriedenheit profitieren die Schwedendemokraten. In Göteborg haben sie ihren Sitz in einem

Industrieviertel, nur ein kleiner Notizzettel an der Glastür verrät ihre Anwesenheit. „Nach den Wahlen ziehen wir ins Zentrum um und dann kommt dort ein großes Schild hin“, sagt Jörgen Fogelklou, Stadtparteichef, der als Gegenkonzepte zu den Verhältnissen in den Vororten folgendes nennt: die Kriminellen einsperren und mehr in die Ausbildung der Jugend investieren.

Und: Wer keine Asylberechtigung hat, gehört abgeschoben. Weniger konkret wird er, wenn es um die Regierungsverantwortung geht. Dazu fehle es noch an Erfahrung. Eine Rechtskoalition mit den Moderaten gilt jedenfalls als nicht ausgeschlossen.

Verluste für Traditionsparteien erwartet

Umfragen Schweden steht vor einer Umwälzung der politischen Landschaft: Die Sozialdemokraten von Premier Stefan Löfven müssen laut Umfragen mit einem Minus von vier bis acht Prozentpunkten rechnen. Die zweite große Traditionspartei, die konservativen Moderaten, müssen mit einem Verlust von drei bis sechs Punkten rechnen. Ein Plus von fünf bis zehn Punkten wird den Schwedendemokraten prognostiziert, sie könnten sogar stärkste Partei werden. Linkspartei und Zentrumspartei wird ein Plus von je 4 bis 5 Punkten vorhergesagt.

Jens Mattern