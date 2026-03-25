Die Zahl der Kinder und Jugendlichen weltweit, die nicht in die Schule gehen, ist weiter gestiegen. 2024 waren laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der UNO-Organisation für Kultur und Bildung (UNESCO) rund 273 Millionen Kinder und Jugendliche nicht in der Schule. Damit stieg die Zahl schon das siebente Jahr in Folge. Gründe sind demnach Krisen, Bevölkerungswachstum und geringere finanzielle Mittel. UNESCO-Chef Khaled El-Enany sprach von einem beunruhigenden Trend.

Gibt nicht die eine Lösung für alle

Besonders stark sei dieser Trend in afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Als Grund nennt die UNESCO hier vor allem eine wachsende Bevölkerung. Auch Konflikte hätten die Bildungsbemühungen eingeschränkt. Mehr als jedes sechste Kind lebe in einem Gebiet, das von Konflikten betroffen sei. Im Nahen und Mittleren Osten etwa hätten die regionalen Spannungen zahlreiche Schulschließungen nach sich gezogen.