Schreihälse auf der Hinterbank

Da waren die lautstärksten Brexit-Kampagnisierer mit einem Schlag ganz leise – als hätten sie mit ihrem Sieg beim Referendum am 23. Juni 2016 nicht gerechnet. Das Confetti von der Wahlparty vom Revers gewischt, verschwanden sie rasch in der Versenkung , der zweiten Reihe oder wurden gezielt in die erste Reihe geschoben – von wo aus sie seither aber konsequent gegen die britische Regierung unter Theresa May weiter stichelten. Schon im Juli 2016 trat Nigel Farage als Chef der rechtspopulistischen UKIP mit den Worten zurück: „Ich will mein Leben zurück.“