Herausforderer Duda geht als Favorit in die Stichwahl

Der 62-jährige Bronislaw Komorowski nahm zwar das Wahlergebnis als "ernsthafte Warnung" zur Kenntnis und kündigte an, sich mit Duda in einem TV-Duell messen zu wollen. Doch müsste er an seinem Auftreten feilen. Der geborene Graf vergraulte wohl viele Wähler durch sein abgehobenes Auftreten. Teilweise demonstrierte er auch Nichtkenntnis über die Kompetenzen seines Amtes. Nur 49 Prozent der Polen bequemten sich zu den Urnen. Die Hauptaufgaben eines polnischen Präsident liegen im Entscheiden über Gesetzesentwürfe sowie in der Führung der Streitkräfte im Verteidigungsfall. Letzteres liegt dem studierten Historiker Komorowski angesichts der Ukraine-Krise besonders am Herzen.

Als Höhepunkte seiner Amtszeit gelten der Besuch von US-Präsident Barack Obama, der dem NATO-Land Polen seinen Beistand garantierte, sowie die kürzlich beschlossene Anschaffung von US-Patriot-Raketen. Noch am Sonntag nannte Wladimir Putin Polen einen "Helfer Hitlers".

Der promovierte Jurist Andrzej Duda widerspricht Komorowski in der Einschätzung Russlands als ein gefährlicher Nachbar nicht. Locken aber konnte der 42-Jährige seine Wähler vor allem mit sozialpolitischen Versprechungen. Auch verstand er es, auf der emotionalen Ebene die Menschen besser anzusprechen.

So wie der Rocksänger Pawel Kukiz, der erst vor Kurzem das T-Shirt gegen das gebügelte Oberhemd eingetauscht hatte. Trotz minimaler finanzieller Mittel und dank vieler begeisterter Fans erreichte er aber immerhin 20,5 Prozent der Stimmen. Er setzt sich für ein Mehrheitswahlrecht bei den Parlamentswahlen ein, um den Parteieneinfluss zu minimieren, und nennt sich einen "Verbindungsmann" der unzufriedenen Nation, über die hinwegregiert werde.

Komorowski verkündete nun am Montag, einem Referendum über das Mehrheitswahlrecht stattzugeben, was Experten als übereilte Aktion ansehen. Kuzik reagierte sofort – er gab seinen Anhängern via Facebook bekannt, diesem Angebot nicht zu vertrauen. Weitere Schnitzer kann sich Komorowski nun nicht mehr leisten.

Im Herbst stehen in Polen Parlamentswahlen an – auch Premierministerin Ewa Kopacz fehlt es derzeit an Rückhalt.