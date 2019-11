Schallenberg in Russland: Kultur und Menschenrechtsfragen im Fokus

Kulturthemen und Menschenrechtsfragen standen am Samstag im Mittelpunkt eines Besuchs von Außenminister Alexander Schallenberg in Sankt Petersburg. Schallenberg traf dort in seiner Funktion als Kulturminister seinen russischen Amtskollegen Wladimir Medinski und unterzeichnete eine gemeinsame Erklärung über das Programm des "Jahres der Literatur und des Theaters Österreich - Russland 2020/2021".