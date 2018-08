Sauna, Whirlpool und Privatlift für Morales

Der bolivianische Präsident Evo Morales hat den umstrittenen neuen Regierungssitz in La Paz eröffnet. Mit einem indigenen Ritual wurde das moderne Gebäude im Herzen der kolonialen Altstadt am Donnerstag eingeweiht. Kritiker bemängeln, dass das 29 Stockwerke hohe Hochhaus nicht in das historische Stadtbild passe. Auch die Baukosten von rund 34,4 Millionen US-Dollar (29,8 Millionen Euro) und die Luxusausstattung des Präsidentenbereichs stießen in dem bitterarmen südamerikanischen Land auf heftige Kritik.

Das „Große Haus des Volkes“ steht genau hinter dem alten Regierungssitz Palacio Quemado. Morales – der erste indigene Präsident von Bolivien – vermisste in dem alten Kolonialbau einen Bezug zu den Ureinwohnern des Landes: „Alles war europäisch. Deshalb machen wir daraus jetzt ein Museum“ sagte er anlässlich der Einweihung des neuen Gebäudes. In dem neuen Regierungssitz wird die Lobby von drei Wandbildern des indigenen Künstlers Mamani Mamani geschmückt.