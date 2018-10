Saudischer Außenminister: "Wir wissen nicht, wo die Leiche ist"

Nach und nach reagieren nun auch europäische Regierungen auf das ungeklärte Schicksal des Journalisten. Im Raum stehen etwa Sanktionen gegen Saudi-Arabiens, das große Waffenlieferungen aus Europa erwartet.

Bis September genehmigte die deutsche Bundesregierung Waffenexporte nach Saudi-Arabien im Wert von 416,4 Millionen Euro. Saudi-Arabien liegt unter Deutschlands wichtigsten Kunden für Rüstungsgüter auf Platz zwei. Nur nach Algerien wurden noch größere Exporte genehmigt.

Die Exporte in das Königreich stehen nun in Frage. „Was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden, in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind“, sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einer Sitzung der CDU-Parteigremien. Die saudischen Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Die EU zieht Konsequenzen - vielleicht

Der außenpolitische Sprecher der Deutschen Grünen Omid Nouripour fand am Samstag härtere Worte: „Spätestens nach dieser fadenscheinigen Erklärung muss doch die Bundesregierung endlich aufwachen“, sagte er. „Sie muss die strategische Partnerschaft mit Riad beenden und die Rüstungsexporte einstellen.“