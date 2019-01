Saudi-Araberin hofft auf baldiges Asyl in Australien

Wann die Entscheidung bekanntgegeben werden soll, ist noch offen. Die Vereinten Nationen haben die junge Frau als Flüchtling anerkannt. El-Kunun war am Wochenende in Bangkok gestrandet, nachdem sie sich während eines Besuchs in Kuwait von ihrer Familie absetzen konnte. Sie gibt an, misshandelt und mit dem Tod bedroht worden zu sein.

#SaveRahaf

Die thailändischen Behörden wollten sie ursprünglich zurückschicken, verzichteten dann aber darauf. Der jungen Frau gelang dies, indem sie vom Flughafen aus eine Kampagne in eigener Sache im Kurznachrichtendienst Twitter unter dem Hashtag #SaveRahaf startete. Kunun bekam allerdings nicht nur Zuspruch, sondern sie wurde auch beschimpft, beleidigt und bedroht.