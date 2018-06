Salvini will Flüchtlingsankünfte auf Sizilien stoppen

Am Dienstag werde er nicht am Treffen der europäischen Innenminister in Luxemburg teilnehmen, weil er im Senat an der Vertrauensabstimmung für die neue Regierung um Premier Giuseppe Conte teilnehmen werde. Beim EU-Innenminister-Gipfel hätte Lega-Chef Salvini in seiner neuen Ministerrolle debütieren sollen.

Die italienische Zeitung "La Repubblica" schrieb laut dpa am Sonntag über den neuen Minister: "Salvini ist nicht populistisch, er ist schlimmer: Er ist ein Anti-Europäer. (...) Seine Politik gegen Migranten ist wohlbekannt. Europa dicht machen für Migranten - und wenn das nicht möglich ist, dann lieber aus der Union raus. Das ist Salvini. Zum Glück wird er zum Teil vom Chef der Fünf-Sterne-Partei, Luigi Di Maio, in Schranken gewiesen und auch von Premier Giuseppe Conte, der beide vertreten soll. Der wird vermutlich jeden Tag die Mutter Gottes anflehen, damit sie ihn beschützet."